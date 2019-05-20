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Çaycuma'da Fener Alayı coşkulu geçti

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde 19 Mayıs Atatürk ’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde fener alayı düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde 19 Mayıs Atatürk 'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde fener alayı düzenlendi.


Atatürk Anıtı önünde başlayan fener alayına, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri, öğrenciler ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Kalabalık topluluk Çaycuma Belediyesi Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde Nihat Kantarcı Caddesi'ni takiben Uğur Mumcu Caddesi'ne kadar ellerinde bayrak ve meşale ile yürüdü. Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sokağa dökülen taraftarla karşılaşan kortej yürüşü görkemli anlara şahitlik etti. Fener alayı yapılan havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.

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