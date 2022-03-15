Çaycuma'da fırınlar denetlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Zabıta ekipleri, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile fırınların denetimini yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, ilçedeki ekmek fırınlarının denetimini yaptı. Tüketici sağlığının korunması ve gıda arzının sağlanması amacı ile yapılan çalışmada, ürünlerin içerik ve etiket bilgileri, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt numaraları, tavsiye edilen tüketim tarihleri incelendi.

‘8 fırın denetlendi'

Ürünlerin hangi koşullarda muhafaza edildiğinin de kontrol edildiği faaliyette gıda güvenliği ve insan sağlığına yönelik kriterlerin uygulanıp uygulanmadığı da incelendi. Ekmeklerin gramaj kontrollerinin de yapıldığı çalışmada, fırınların üretim, depo ve satış yerleri de titizlikle denetlendi. 4 fırına yönelik olarak yapılan denetimde görülen bazı eksiklikler işletme sahiplerine iletildi.