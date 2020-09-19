Çaycuma'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Çaycuma Kaymakamlığı önünde gerçekleşen etkinliğe ilçe protokolü ve gaziler katıldı. Atatürk Anıtına çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nın okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Muharip Gaziler Derneği İlçe Temsilcisi Hasan Kuzucu yaptı.

Sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleşen tören son bulmasının ardından tüm şehitler için dua edilerek son buldu.