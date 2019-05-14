Çaycuma'da 'Geleceğini Kodluyor' şenliği

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde 'Geleceğini Kodluyor Kodlama ve Yazılım Şenliği'nin açılışı yapıldı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın gözetiminde başlatılan ve Çaycuma Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle devam eden ‘Çaycuma Geleceğini Kodluyor Kodlama ve Yazılım Şenliği'nin açılışı yapıldı.

Kodlazon Kodlama ve Yazılım Projesinin bir uzantısı olan ‘Çaycuma Geleceğini Kodluyor Kodlama ve Yazılım Şenliği'nin açılışı Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Kaymakam Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, daire ve okul müdürleri ile öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Zonguldak genelinde, yazılım ve kodlama projesini seferberlik halinde uyguladıklarını belirterek, “Bu Çaycuma'da da başladı. Gerek Kaymakamımız, gerek İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, gerekse Belediye Başkanımız ve okul müdürlerimiz çok büyük bir gayretle büyük mesafeler aldılar. Birazdan gezip göreceğimiz eserlerden de çocuklarımıza bazı bilgi ve beceriler verildiğinde ne tür eserler ortaya çıkardıklarını gururla görmüş olacağız. Ben ümit ediyorum ki bizim geleceğimiz olan gençleri iyi yetiştirdiğimizde Türkiye, dünyada kendinden söz ettiren ve Türkiyesiz hesaplar yapılamayan bir ülke konumuna gelecek. Dostlarımıza güven, düşmanımıza her zaman caydırıcı gücümüz olacağını ispat etmiş olacağız” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri lise ve ortaokul olmak üzere 24 okuldan 120 öğrencinin 4 aydır hazırladığı 60 projeyi gezerek inceledi.