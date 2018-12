Çaycuma'da geleneksel köy evinin kurulumu tamamlandı

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye tarafından SEKA Sosyal Tesisleri girişine yapılan ahşap evin kurulumu büyük ölçüde tamamlandı. Yenice Yortanpazarı'ndan sökülerek getirilen ve geleneksel çantı tekniğine göre yapılmış evin 75 yaşından fazla olduğu bildirildi.

Çaycuma Belediyesi, bölgenin geleneksel yapı kültürünün yaşatılması, örneklerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çantı tekniğine göre yapılmış 75 yıllık bir köy evini, Yenice Yortanpazarı'ndan sökerek, SEKA Sosyal Tesislerinin girişine kurdurdu. Bulunduğu yerden her tahtası markalanarak sökülen evin özgün yapısı ve mimari özellikleri korunarak birebir kurulumu büyük ölçüde tamamlandı. İnşaatı bölgenin bu teknikteki en mahir ustaları Yenice'den gelerek yaptı. Tamamlandığında bir tür etnografya müzesi olarak işlev görüp içinde yöresel yemeklerin sunumu da yapılacak olan ev iki katlı, 3 oda, salon ve tuvalet ve banyodan oluşuyor. Vatandaşların daha şimdiden büyük ilgi gösterdiği çantı ev, ormanlık bölgelerde, keresteye dönüştürülmemiş ağaç gövdelerinin üst üste tutturulmasıyla yapılıyor.

Çantı evi kuran ustalardan 60 yaşındaki Hayri Ayvacık, bu mesleği, 1973'te, 50 yaşında iken ölen babası Durmuş Ayvacık'tan öğrendiklerini belirterek, “Şu anda yapmış olduğumuz iş baba mesleği. Babamızdan kalan bir meslek. Ondan gördüğümüz için yapıyoruz. Şimdi bu mesleği yapan da yok. Biz de babamızın mesleğini devam ettiriyoruz. 12-13 yaşından itibaren ağabeyimle birlikte bu işi yapıyoruz. Çantı evin özelliği rutubetli olmaması, depreme dayanıklı olması. Sağlıklı yaşam için bu evler en uygun. Şimdiki beton evler hava almadığı için yaşam kalitesi biraz daha düşük oluyor. Ama ahşap evlerde her taraftan hava alıyor. Yaşam seviyesi beton evlere oranla daha yüksek. Şu anda kiremit döşemesi yapılıyor. Son anlara gelindi, bitmek üzere” dedi.

Yörenin son derece zengin bir orman varlığına sahip olduğunu söyleyen Kantarcı, “İnsanlar gibi yörelerin de ruhu var. Her yörenin ayrı bir kültürel birikimi, güzelliği var. Bizim yöremiz bir ağaç cenneti. Onun için yüzyıllar boyunca buradaki tüm yapılar ahşaptan yapıldı. Çantı yalnızca yöremizin tüm kuzey bölgelerinin geleneksel yapım tekniği olarak çok uzun yıllar kullanıldı. Betonun her şeye egemen olması nedeniyle bu evler de bir bir yok oldu. Biz bu kültürü yaşatmak için Yenice Yortanpazarı'ndan evi satın aldık. Bu konuda en becerikli ustaları bulup her ahşabı tek tek markalayarak sökümünü yaptırdık. Aynı ustalar gelip burada kurulumunu da yaptı. Bir tür müze ev görünümünde olacak. İçinde geleneksel yemeklerin sunumu da yapılsın istiyoruz. Çantı ev, aynı zamanda yaşayan bir ev olacak. Uzun yıllar Çaycumalılara çok yönlü olarak hizmet edecek” diyerek sözlerini tamamladı.