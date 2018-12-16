Çaycuma'da genç çiftçiler küçükbaş dağılımı yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde genç çiftçilere koyun dağılımı yapıldı.

Üç yıldır uygulanmakta olan Genç Çiftçi hibe destek projesi kapsamında 2018 yılı içinde yer alan projede Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 8 genç çiftçiye 256 adet koyun, 16 adet koç olmak üzere toplam 272 adet küçükbaş dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje hakkında bilgi veren yetkililer "Çaycuma ilçesinde üç yıl boyunca uyguladığımız projelerle toplam 136 genç çiftçimize 4.080.000 TL tutarında tamamı hibe sığır, manda, koyun, arılı kovan, gezen tavuk, seracılık, çilek üretim tesisi desteği sağlanmıştır. Bu üç yıllık projenin son dilimi adet koyun dağıtımımız ile bugün 8 genç çiftçimize daha hibe destek sağlamış oluyoruz. Devletimizin genç üreticilere yönelik destekleri artarak sürmektedir. Bu destekten yararlanan çiftçilerimize hayırlı olsun diyor ve başarılı üretimler, bol kazançlar diliyoruz" dedi.

Program hak sahiplerine Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendisleri tarafından kura ile belirlenerek koyun ve koçların teslimi ile sona erdi.