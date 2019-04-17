Çaycuma'da "Güven ve Huzur" uygulaması yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde "Güven Huzur" uygulaması kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan yapılan "Güven ve Huzur" uygulaması kapsamında polis ekipleri Çaycuma ilçesinde yer alan, kafe, kıraathane ve bilardo salonları gibi yerlerde denetim yapıldı. Polis ekipleri kişilerin tek tek kimliklerini alarak GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) taraması uyguladı.