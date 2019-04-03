Çaycuma'da İlçe Milli Müdürleri toplantısı yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde milli eğitim müdürleri toplantısı yapıldı.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mart Ayı İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı için Çaycuma'ya gelen İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ercan Kahya ile Üçler Sarıkaya, Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş, Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Aksoy, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Akgün, Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve beraberinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Nusret Parlak, Cengiz Yılmaz ve Muharrem Yol ile Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli'ye nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyaret sonrası 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mart Ayı İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı´nın başkanlığında ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ercan Kahya ile Üçler Sarıkaya, Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş, Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Aksoy, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Akgün, Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök, İlçe Milli Eğitm Müdürü İsmail Baş ve beraberinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin katılımlarıyla Çaycuma Gençlik Spor Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıda; 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı geride bırakılan sürecin değerlendirilmesi, başarıyı arttırıcı tedbirlerin görüşülmesi, kurumlarda uygulanan projelerin değerlendirilmesi, okulların fiziki durumları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin planlanması, DYK kursları, taşımalı eğitim, disiplin işleri, halk eğitim ve mesleki eğitim kursları, açık lise ve mesleki açık öğretim lisesi çalışmaları, okul aile birlikleri, tefbis, ve kantin işlemleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ders seçimi, iş sağlığı ve güvenliği ile kurum güvenliği gündem maddeleri görüşüldü. Bunlarla beraber Kodlama ve DYNED alanında yapılan ve yapılacak çalışmalar ayrı bir başlık altında ele alındı.