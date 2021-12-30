Çaycuma'da ilk tetaryum kursu sona erdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bölgenin en aktif kurumlarından biri olan Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılan çiçek ve bitki süslemeleri olarak bilinen Teraryum kursu sona erdi.

?Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Gökhan İncircioğlu, Müdür Yardımcısı Serpil Yıldırım ve kurum personeli İsmail Karaöz, Serkan Yılmaz tarafından kursiyerleri ziyaret etti. Bazı bitki türlerinin kullanılarak cam kavanozlarında, eski kitaplar içinde ve geri dönüşüm ürünlerinde bitki ve çiçeklerden oluşan süslemelerle yapılan teraryum sanatı kadınların yeni hobisi oldu. Yapılan çalışmalar ve kursiyerlerin kurs kapsamında yapmış oldukları ürünleri inceleyen Kurum Müdürü İncircioğlu, "Başarılı çalışmaların ötürü usta öğreticimiz Yonca Girgin ve katılan kursiyerlere teşekkür ederim. Çaycuma ve beldelerde aktif şekilde devam eden kurslarımızdan ilki oldu tetaryum kursumuz. Çaycumalı kadınlar her zamanki gibi birbirinden iddialı süslü eserler ortaya çıkardı. Herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Usta öğretici Yonca Girgin, Kurum Müdürü İncircioğlu ve kursiyerlerine teşekkür etti. Girgin, " Ev süsleme sanatında ve hediyelik eşya süslemede kullanılan Teraryum sanatı camdan bahçeler olarak büyük ilgi görüyor. Geri dönüşüm ürünleri ve kullanılmayan kitaplar çok ilgi çekti. Yoğun ilgi gören kursumuzun ikincisi inşallah en kısa sürede açılır " dedi.