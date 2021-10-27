Çaycuma'da istişare toplantısı Çomranlı'da yapıldı

İstişare Toplantısı yapıldı.

Çomranlı İlkokulunda düzenlenen 1.İstişare toplantısına; Çomranlı Köyü Muhtarı Recep Uçak, Kışla Köyü Muhtarı Rıfat Demirkesen, Akpınar Köyü Muhtarı İnan Akgün, Çayköy Muhtarı Yüksel Akar, Esentepe Köyü Muhtarı Murat Bozacı, Yukarı Göynük Köyü Muhtarı Ahmet Salman, Yukarıdere Köyü Muhtarı Dursun Acar, Esenyurt Köyü Muhtarı Mevlüt Karabulut, Kışla Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Gültekin Aslan, Çomranlı İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Aziz Kocabostan katıldı.

Kışla Ortaokul Müdürü Yücel Çelik ve Çomranlı İlkokulu Müdürü Mesut Keleş başkanlığında gerçekleşen toplantı neticesinde; Çevre köylerde yapılacak çalışmalarda, toplum hizmetlerinde, bayram, düğün, cenaze törenlerinde iletişim ağı kurarak birlikte hareket edilmesine, köylerde eğitim öğretim gördüğü kurumların daha kaliteli ortamlarda hizmet verilebilmesi, korunması, kalkınması için önlemler alınması ve Çomranlı İlkokulu'nun ön kısımdaki 150 metre ihata duvarının imece usulü ile briketten yapılarak yenilenmesine karar verildi. Ayrıca sağlık ocakları daha güzel ortamlarda hizmet verilebilmesi için çevre köyleri olarak destek olunup önlemler alınmasına, köylerde Camii, Kur'an Kursu, yine mezarlık ve köyün ortak kullanım mekân ve alanlarının güzelleştirilmesi ve geliştirilmesi için destek olunması, önlemler alınmasına; toplumsal yaşantıların daha kaliteli ve verimli olması için köyler de uygun mekânlarda eğitici seminer, kurs vb. açılmasına toplantıya katılan tüm katılımcılar tarafından benimsenerek karar altına alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, toplantıya katılan tüm çevre köy muhtarları, imam hatipleri, okul aile birliği başkanları ve okul müdürlerini yaptıkları çalışmadan dolayı tebrik ederek; “Yaşadığınız çevrenin daha yaşanabilir hale gelmesi, eğitimin aksayan taraflarının birliktelikle bertaraf edilmesi ve birlik beraberlik içerisinde atılan atılımların ilçemize örnek olmasını diliyorum” dedi.