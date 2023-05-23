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Çaycuma'da kaçak elektronik sigara ve makaron operasyonu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda bir iş yerinde kaçak elektronik sigara ve makaron ele geçirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda bir iş yerinde kaçak elektronik sigara ve makaron ele geçirildi.



Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren V.C.'nin (31) iş yerinde 26 adet elektronik sigara ile 4.000 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli V.C. hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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