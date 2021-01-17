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Çaycuma'da kapanan köy yolları için çalışmalar aralıksız devam ediyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 11 köy yolunun karla kapanması üzerine ekipler çalışmalara başladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 11 köy yolunun karla kapanması üzerine ekipler çalışmalara başladı.


Zonguldak İl Özel İdaresi Çaycuma Bakımevi yetkilileri kapanan Esenyurt, Güdüllü, Hacıosmanlar dahil toplamda 11 köy yolunun gece gündüz demeden 2 adet Greyder, 2 adet Beko -Loder ile çalışmalara başladıklarını belirtti.


Çaycuma ilçesine bağlı köy yollarının ulaşıma açılması ve aksamaması için ekipler tüm hızıyla aralıksız çalışmaya devam ediyor.

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