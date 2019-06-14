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Çaycuma'da karne heyecanı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı.


İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Hacılar İlkokulu ile Saltukova Gazi Ortaokulu öğrencilerine karne dağıttı. Sınıfları gezerek öğrencilere karne dağıtan Kaymakam Keçeli ve Milli Eğitim Müdürü Baş, öğrencilerin karne heyecanına ortak olup kitap hediye etti. Öğrencilere tatil günlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için tavsiyede bulunan Kaymakam Keçeli, bolca kitap okumalarını ve sokak oyunları oynamaları hakkında tavsiyelerde bulundu. Öğretmenlere de emeklerinden dolayı teşekkür etti.


Bunun yanında Ahatlı köyünde yaşayan ve evinde eğitim gören SMA hastası olan 13 yaşında ki Ferhat Uslu'yu evinde ziyaret ederek karnesi verildi. Gemiciler Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi olan Ferhat, karnesini ve başarı belgesini Kaymakam Serkan Keçeli' den aldı. Duygulu anların yaşandığı ortamda Ferhat'la sohbet eden Kaymakam Keçeli, her zaman devlet olarak yanında olduğunu belirtti.

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