Çaycuma'da karneler verildi

İlçede bulunan Mimar Sinan Ortaokulu ve İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü İsmail Çelebi verdi.

Sınıflarda ki öğrenciler Kaymakam Göze, Müdür Baş ve öğretmenlerin elinden karnelerini aldı.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olup kitap hediye edilirken duygusal anlar yaşandı. Öğretmenler, öğrencilere tatil günlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için tavsiyede bulundu. Bu senenin ilk öğrencileri ise ilk kez karne alma heyecanını yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, “Yaz tatiline giren ve karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizin karne heyecanını paylaşıyor, öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve onlara emek veren velilerimizi tebrik ediyorum.

Öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize sağlıklı, mutlu ve verimli tatiller diliyorum.”