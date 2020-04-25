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Çaycuma'da korkutan ev yangını

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir evin alt katında çıkan ve korku dolu anlara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin alt katında çıkan ve korku dolu anlara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Dereköseler köyü Köseoğlu Mahallesi'nde yaşayan R. İ.'ye ait olan 2 katlı evin alt katında yangın çıktı. Ardiye olarak kullanılan evin alt katında bulunan kereste ve eşyalar tutuşunca ev sakinleri yangın çıktığını anladı. Çaycuma itfaiyesini arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak R.İ.'nin evinin üst katına ateşler ulaşmadan yangını kontrol altına aldı. Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan yangın yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

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