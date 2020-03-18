İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaycuma'da koronavirüs tedbirleri toplantısı gerçekleşti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın 13 Mart tarihinde ve 5198 sayılı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları gereği Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun başkanlığında ilgili daire amirlerinin katıldığı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile ilgili bir toplantı gerçekleşti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın 13 Mart tarihinde ve 5198 sayılı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları gereği Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun başkanlığında ilgili daire amirlerinin katıldığı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile ilgili bir toplantı gerçekleşti.


Toplantıda, her ihtimale karşı ilçede koronavirüs hakkında alınacak tedbirler masaya yatırıldı. İlçenin tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin topyekün olarak alınacağı tedbirler çerçevesinde mücadeleye titiz ve kararlı bir şekilde devam edilmesi kararlaştırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.