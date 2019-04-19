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Çaycuma'da köy ve mahalle muhtarları bilgilendirildi

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde 31 Mart 2019 günü yapılan mahalli idareler genel seçimleri sonrası seçilen ve göreve başlayan köy ve mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde 31 Mart 2019 günü yapılan mahalli idareler genel seçimleri sonrası seçilen ve göreve başlayan köy ve mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Çaycuma Kaymakamlığınca düzenlenen bilgilendirme toplantısı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıya Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, daire amirleri, STK temsilcileri, köy ve mahalle muhtarlar katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan toplantıda daire amirleri sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumlarının ardından konuşan Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli yeni muhtarlara ve yeniden görevine devam eden köy ve mahalle muhtarlarına uyarılarda bulunarak çalışmalarında devletin daima yanlarında olacağının belirtti.

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