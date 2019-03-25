Çaycuma'da Kütüphane Haftasının 55. yılı kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Kütüphane Haftası kapsamında "Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü" ana teması ile, Kütüphane Haftasının 55. yılı kutlandı.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen programa katılanlar arasında Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı ve adayı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Türkiye Emekliler Cemiyeti İlçe Başkanı Nizamettin Eyidoğan, Ziraat Odası İlçe Başkanı Rıza Çapkın, Şoförler Odası Başkanı Barbaros Uçar, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Halk Kütüphanesinin Sorumlusu Gültekin Petük konuşmasını gerçekleştirdi. Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin rolünü ve önemini anlatan konuşmayı Şeyma Özlem Sofu yaptı. 2018 yılında İlçe kütüphanesinin Çocuk ve Yetişkin bölümlülerinde en çok kitap okuyan okuyuculara ödül verildi. Çocuk bölümünden, Selim Uysal, Pınar Gülşen ve Zeynep Aydemir. Yetişkin bölümünden Dursun Dinç, Gülsüm Ünsal ve Emel Akçay, Kaymakam Keçeli'den teşekkür belgesi ve hediye aldı.

Öğleden sonra Sürdürebilir Kalkınma için Küresel Hedefler başlığı altında Dizzy Goals oynandı. Hafta boyu yapılacak etkinlikler şu şekilde açıklandı; 26 Mart Salı günü "Kral Şakir Oyun Zamanı" ve "Bizim Köyün Şarkısı" adlı film gösterimi, 27 ve 28 Mart Çarşamba, Perşembe günü Çaycuma ve Filyos' da Yazar Nurgül Ateş'in söyleşi ve imza günü, 28 Mart Perşembe günü "Bu Da Ne " adlı oyun ve yarışma, 29 Mart Cuma günü TEGV' in katkılarıyla "Okuyorum Oynuyorum ve Origami Öğreniyorum" etkinlikleri ile devam edeceği belirtildi.