Çaycuma'da lise öğrencileri tarafından 4006 Tübitak Bilim şenliği düzenlendi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde lise öğrencileri tarafından 4006 Tübitak Bilim şenliği düzenlendi.

Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı şenliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nusret Parlak ve bölgenin okul müdürleri katıldı.

Lise öğrencilerinin yapmış oldukları çalışmaların fuarı okullarında gerçekleşirken Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı. Baş, emeği geçen tüm idareciler, öğretmenler ve öğrencileri uzun uğraşlar sonucunda el emekleri olan ürünleri tanıtan öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.