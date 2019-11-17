Çaycuma'da Mevlid-i Nebi programı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından 2019 yılı Mevlid-Nebi Haftası münasebetiyle “Hz. Peygamber ve Aile” konulu bir konferans düzenlendi.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde geniş bir katılımla gerçekleşen programa; Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, Mal Müdürü Şener Çıvak, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İbrahim Ethem Yurdu Müdürü Ahmet Acar, okul müdürleri, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Kur'an Kursu öğreticileri ile din görevlileri ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı.

Sunuculuğunu Merkez İstasyon Mahalle Cami İmam-Hatibi Emin Berber'in yaptığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Merkez Yeni Cami İmam-Hatibi Kadir Güney'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'in selamlama konuşması ile devam etti.

Sinevizyon gösteriminin ardından kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Vaizi Ahmet Ünal; “Âile, kişinin kendilerinden sorumlu olduğu eşi, varsa çocukları, ev halkı, yani yakın akrabalardan oluşan insan toplumudur. Müslüman için âile, bir sosyal müessese olduğu gibi, aynı zamanda İslâmî bir kurumdur. Çocuk, yaratılışla ilgili gelişmesini ahlâk ve terbiyesini önce buradan alır. İnsan sevgisinin kaynağı da ailedir. Bir milletin sahip olduğu bütün özellikleri bir ailede görmek mümkündür. Bir toplulukta aile ne kadar sağlam temellere oturur ise o aileden meydana gelen toplum, o nispetle sağlam yapıya sahip olmuş olur. Bunun içindir ki dinimiz aileye büyük önem vermiştir” diye başladığı konuşmasına Hz. Peygamberden örnekler vererek devam etti. Konuşmasını “Yüce Rabbim birbirini seven, birbirine anlayışla yaklaşan aile hayatı kurmayı gençlerimize nasip etsin. Allah-u Teala aile hayatı kurmuş olanlara da ayrılık göstermesin. Hayırlı, toplumumuza, devletimize faydalı evlatlar yetiştirmeyi bizlere nasip etsin” diyerek tamamladı.

Program sonunda Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun tarafından konuşmacı Ahmet Ünal'a plaket, İlçe Müftülüğünce İlçe genelindeki ortaokullar ve liseler arası düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.