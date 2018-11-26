Çaycuma'da " Mevlidi Nebi Haftası" kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Çaycuma Müftülüğünce 2018 yılı "Mevlidi Nebi Haftası" etkinlikleri kapsamında "Hz. Peygamber ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

Çaycuma Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen konferansta saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tasavvuf musikisiyle devam etti.

"Peygamber ve Gençlik" konulu konferansa Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı İdris Bozkurt, Zonguldak Müftü Yrd. Bayram Danacı, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Gökçebey İlçe Müftüsü Osman Güneş ile kurum amirleri, STK temsilcileri, din görevlileri ile öğrenciler, Emlakçılar Derneği Başkanı Erol Ünlü, Memur Sen Başkanı Kenan Tunç ve vatandaşlar katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını Çaycuma İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş yaptı.

"Yeryüzünde başarılı olmak isteyen her dava sahibi mutlaka gençliği ve genç nesli elinde tutmaya, savunduğu davasını gençlerle desteklemeye gayret etmiştir" diyen İlçe Müftüsü Ermiş, toplumsal yapılarda gençliği olmayan, gençlerle desteklenmeyen davalar çabucak yok olup gitmiştir. Hz. Muhammed'e inanan, gönül veren ilk Müslümanların içinde, toplumun her kesiminden kimselerin bulunması da bunun bir göstergesidir. Ancak ona inanan bu ilk Müslümanların yaş grupları dikkate alındığında, çoğunluğunun gençlerden oluştuğu görülür" dedi.

" Hz. Muhammed efendimizin doğumu vesilesi ile yapılan Mevlidi Nebi Haftası'nı birlikte icra etmek, kutlamak için toplandık. Öncelikle teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diyen Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli 'nin konuşmasının ardından Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı İdris Bozkurt tarafından katılımcılara “Peygamber ve Gençlik” konulu konferans verildi.

Konferansın ardından; Mevlidi Nebi Haftası kapsamında kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Katılımcılara da kitap hediye edildi.

Program sonunda Kaymakam Serkan Keçeli tarafından Din İşleri Uzm. İdris Bozkurt'a hediye takdimi yapıldı.