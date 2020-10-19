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Çaycuma'da muhtarlar günü kutlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.


İlçe Kaymakamlığı önünde gerçekleşen törende Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Törene Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.


Dernek başkanları Atatürk Anıtına çelenk bıraktıktan sonra, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

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