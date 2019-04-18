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Çaycuma'da Ortaokullar arası matematik yarışması düzenlendi

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde Cumhuriyet Ortaokulu’nda Matematik Yarışması düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Cumhuriyet Ortaokulu'nda Matematik Yarışması düzenlendi.


Yarışmaya, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Cengiz Yılmaz ile Muharrem Yol, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Yapılan Matematik Yarışmasında öğrencileri matematiğe olan ilgisini arttırmak, matematik sorularına karşı özgüvenlerini geliştirmek, matematik alanında başarılı çalışmalar yapabilmesini sağlamak, öğrencilerin temsil yeteneklerini geliştirmek ve matematiksel düşünme sistemlerini geliştirmenin yanı sıra öğrencilerin birlikte iş yapabilme becerisini geliştirip, yarışma kültürünü kazandırmak hedeflendi.


Düzenlenen yarışmaya 15 okul katılırken yapılan yarışma sonucu dereceye 1 .Barbaros Kutlutaş Ortaokulu 2.Hisarönü Seçil Şanlı Ortaokulu 3.Mimarsinan Ortaokulu


Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, yarışmaya katılan okul idarecilerine, öğretmen ve öğrencilere başarılarının devamını diledi.

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