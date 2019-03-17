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Çaycuma'da otomobil motosiklete çarptı; 1 kişi yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Çaycuma İlçesi Pehlivanlar mahallesi mevkiinde Mustafa K. idaresindeki 67 AAL 483 plakalı otomobil ile motosiklet sürücüsü Bayram G. yol üzerinde çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten düşen sürücü Güneş yaralandı. Olayı görenler polisi ve 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsünün durumun iyi olduğu belirtilirken polis kazaile ilgili tahkikat başlattı.

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