Çaycuma'da protokol bayramlaştı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Öğretmenevi önünde gerçekleşen bayramlaşma programına, İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıvanç Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş, İlçe Spor Müdürü Şendoğan Kaya, Ak Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Murat Akça, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Tuncay Uslu, siyasi partilerin yönetim Kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun burada yaptığı konuşmada, iki yıldır pandemi nedeniyle bayramlaşma törenlerinin yapılamadığı, bir araya gelinemediğini, kaynaşmanın sağlanamadığını belirterek zorlu bir sürecin ardından yeniden birlikte bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, protokolün bayramını kutladı. Buradaki programın ardından protokol daha sonra sırasıyla İlçe Jandarma, Emniyet Müdürlüğü, huzurevi ziyareti ile devam ederken son ziyaret şehit aileleri ziyaret edildi.