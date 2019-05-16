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Çaycuma'da Ramazan eğlenceleri

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen ramazan eğlencesinde Hacivat-Karagöz, palyaço gösterisi ile çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen ramazan eğlencesinde Hacivat-Karagöz, palyaço gösterisi ile çeşitli yarışmalar düzenlendi.


Geleneksel hale gelen ramazan eğlencesine yoğun katılım oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda, iftar yemeğinden sonra başlayan etkinliklerde, geleneksel Türk oyunlarından Hacivat-Karagöz ve palyaço gösterilerinin yanı sıra çeşitli yarışmalar yapıldı. Vatandaşlar ücretsiz olarak dağıtılan Osmanlı macunu, balon, pamuk şekeri ve patlamış mısıra büyük ilgi gösterirken, etkinlikte en çok eğlenen çocuklar oldu. Çocuklar meydana kurulan sahnede müzik eşliğinde oyunlar oynayarak doyasıya eğlenirken, yapılan gösterileri de ilgiyle izledi.

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