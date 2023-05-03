Çaycuma'da şüpheli araçta uyuşturucu çıktı:2 gözaltı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. A. Ö. isimli şahsa ait 54 E 6222 aracın içerisinden 5 gr kuru ot esrar, 5 gr metanfetamin, 1 adet payp, 3 adet uyuşturucu aparatı bulunurken aynı araçta bulunan M.M.Ç. isimli şahsın üzerinden 2 gr kuru ot esrar, kobra bıçağı çıktı. Evine yapılan aramada ise 4 adet uyuşturucu aparatı bulundu. Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.