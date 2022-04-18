Çaycuma'da telef olan sokak hayvanları çöplüğe atıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ölen barınak hayvanlarının çöplüğe atıldığını söyleyen vatandaşlar şikayette bulundu. Olay yerine gelen yetkililer konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Çaycuma Belediyesi hayvan barınağının arkasındaki çöplük alana atılmış köpekleri gören vatandaşlar çileden çıktı. Hayvan katliamına tepki gösteren vatandaşlar, durumdan şikayetçi oldu. Barınağa ait olan köpeklerin, çöplük içinde parçalanmış hallerinin fotoğraflarını çekerek, “Kulaklarında küpesi olan barınak köpeklerinin cansız bedenini bulduk. Bu köpekler belediyenin toplayıp hayvan barınağına koyduğu canlar. Nasıl olmuş bilmiyoruz ama gömülmesi gereken hayvanlar üstü açık parçalanmış şekilde ve çöplükte çıktı!" diyerek tepkilerini dile getirdi.