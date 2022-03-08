Çaycuma'da trafik yoğunluğu vatandaşı çileden çıkarttı

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde şehir içi trafiğinin yoğunluğu vatandaşı çileden çıkarttı. Ekiplerin trafik düzenlemesini sıklıkla yapmasını isteyen vatandaşlar, gelişigüzel parklanmalara da müsade edilmemesini istediler.

İlçe nüfusunun 27 bin olduğu köyleriyle beraber 90 bine ulaştığını hatırlatan vatandaşlar; en işlek güzergahlardan İstasyon Caddesi ve Nihat Kantarcı Caddeleri'nde yol üzerine park edilen araçlar yüzünden trafiğin durma noktasına geldiğini ifade ettiler. Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu gün içinde ekiplerin denetimlerini sıklaştırmasını isteyen vatandaşlar, ambulansların da sık kullandığı yolda siren seslerine rağmen dakikalarca trafiğin durma noktasına geldiğini de hatırlattılar.

Aracını yol üzerine bırakıp giden sürücüler ve yük boşaltmak için gün ortasında trafiği durma noktasına get iren araçları korna sesiyle protesto eden bazı sürücüler, belirtilen saatler dışında davrananlara da cezai işlem uygulanmasını istedilerb