Çaycuma'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174.yılı kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 174.yılı kutlandı.

10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Atatürk heykeli önünde sabah saatlerinde bir araya gelindi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk koyma töreni gerçekleşti. Törene Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, önceki dönem Milletvekili Ali İhsan Köktürk, SP İlçe yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire amirleri katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Emniyet Müdürü Seyfi Ömer Paça şunları söyledi:

“Teşkilatımız, 174 yıl önce 10 Nisan 1845 tarihinde kurulmuştur. Türk polisi, bu kutsal görevi çağın teknolojisini kullanarak, sürekli kendini yenileyip geliştirerek, hukuk kuralları içinde, mesai kavramı gözetmeksizin canları pahasına en iyi ve en verimli şekilde görevini yerine getirmeye devam etmektedir. Güvenlik hizmetlerinin sağlanmasında, sivil katılım, şeffaflık, denetime hesap verebilirlik gibi evrensel değerlere son derece son derece önem vermekteyiz. Asayiş hizmetlerinden kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye, terörle mücadeleden trafik hizmetlerine kadar bütün alanlarda vatandaş memnuniyeti ve vatandaş odaklı hizmeti esas almaktayız. Bugün kendisine güvenilen ve başvurulan polisimiz tutum ve davranışıyla büyük bir takdir toplamaktadır. Türk polisi başarılı ve özverili çalışmaları, fedakarlıkları ile milletimizin sevgisini en üst seviyede kazanmanın haklı onurunu yaşamaktadır. Ulu önder Atatürk'ün "Polis bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır" direktifi doğrultusunda, toplumun huzuru, anayasal hak ve hürriyetlerin koruyucusu olma görevimizi Ulu hukuk ada toplumun azimle sürdürmekteyiz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için görevlerini yerine getirirken, vatan ve millet uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi ise anıyor, emekliye ayrılan teşkilat mensuplarımıza ve halen görevde olan personelimize aileleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu günler dilerim."

Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında Emniyet Müdürü Seyfi Ömer Paça tebrikleri kabul etti. Kaymakam Serkan Keçeli, ülkenin güvenliği ve asayişin sağlanmasında çok önemli görevler üstlenen polis teşkilatını yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı tebrik ederek "Allah onların yar yardımcısı olsun. Türkiye'nin çok değişik noktalarında askerimiz ve emniyet güçlerimiz ülkenin huzuru, güvenliği ve asayişi için çalışıyorlar. Hepsine kazasız, belasız hayırlı görevler diliyorum” dedi.