Çaycuma'da üçüncü ‘Kitap Fuarı' düzenlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Kaymakamlığın katkıları, Barbaros Kutlutaş Ortaokulu'nun organizasyonu ile üçüncü defa düzenlenen ‘Kitap Fuarı' Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. 8 gün sürecek kitap fuarına öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Açılışa Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkan vekili Bahri Malakçı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Askerlik Şubesi ve Garnizon Komutanı Asteğmen Kemal Mert Bilgiç, Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, protokol üyeleri, siyasi partililer, STK temsilcileri, Barbaros Kutlutaş Ortaokul Müdürü Harun Toksoy, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesinde Barbaros Kutlutaş Ortaokul Müdürü Harun Toksoy, protokole teşekkür ederek şunları söyledi, “ Kaymakamlığımız, Belediyemiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla bizim organize ettiğimiz fuarımıza gelen bütün katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Amacımız burada okumaya ve okutmaya ne kadar fayda sağlayabilirsek iyi olur. Üzerimize düşen görevimiz budur. İnşallah amacına ulaşır, bizden sonradakilerde bu şekilde devam eder.”

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun kitap okumanın önemine değinerek; “Çaycuma'mıza, öğrencilerimizi kitapla buluşturduk. Onları geleceğine katkımız olur inşallah. En güzel fuarlardan bir tanesi, ilçemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.

Açılış kurdelesini kesen protokol birbirinden seçkin yayın evlerinin açtığı kitap stantlarını gezerek kitap satın aldı.

12 yazar, 30 yayınevi ve 4 yerel yazarın katılımı ile gerçekleşecek olan kitap fuarı 22 Mart tarihine kadar sürecek olup Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde tüm kitapseverleri ziyarete bekliyor.