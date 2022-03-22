Çaycuma'da ‘Yol Katkı Payları' iptal edildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yol harcamalarına katkı payı adı altında Çaycuma Belediyesi Meclis Kararı ile talep edilen bedeller kanun maddelerinde bulunan şartlara uygun olarak ve bu şartlarla tam, eksiksiz bir şekilde hareket edilerek iade işlemi yapılması gerektiği kararı alındı.

Çaycuma MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, belediyeler tarafından yol katkı payı adı altında karar alınacak ve işlem yapılacaksa kanun maddelerinde bulunan (Çaycuma Belediyesi Meclis Kararı ile talep edilen bedel 1981 yılında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 86-93 maddeleri arasında) şartlara uygun olarak, bu şartlarla tam ve eksiksiz şekilde hareket edilerek işlem yapılması gerektiğini belirtti. Başkan Kaplan; “Belirtilen kanun maddeleri ve uyulması gereken şartlar açıkça gösterilmesine karşı, Çaycuma Belediye Meclisince bu şartlara uyulmayarak yani hukuka aykırı olarak karar alınarak işlem yapıldığı yargı tarafından kabul edilmiştir. Şöyle ki; yapılan bu işlemin Zonguldak Vergi Mahkemesi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde hukuka aykırı olduğu tespit edilmiş ve alınan karar iptal edilmiştir. Yine üst Mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Dava Dairesi tarafından da Çaycuma Belediye Meclisi tarafından hukuka aykırı olarak alınan bu kararın hatalı olduğu kesin olarak ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. Alınan kararda özetle “ Söz konusu Belediye Meclis Kararının, kanunda aranılan koşullara uygunluk taşımadığı gibi meclis kararında yol harcamalarına katılma payı alınması gereken yolların adlarının yazılı olmadığı, ayrıca yollara ait bahsedilen üst yapı çalışmalarının yapılmış veya tamamlanmış olduğu yönünde meclis kararı da alınmadığı görülmüştür. Yukarıda belirttiğimiz gibi Çaycuma Belediye Meclisince yol katkı payı adı altında alınmak istenen ve vatandaşa tahakkuk ettirilerek hatta birçok vatandaştan tahsil edilen bedellerin hukuka aykırı işlem neticesinde yapıldığı kesin olarak ortaya çıkmıştır. Bu durumda hukuka aykırı karara istinaden ödeme yapan vatandaşların Çaycuma Belediye Başkanlığı'na dilekçe ile müracaat ederek ödedikleri bedelleri geri talep etmek hakları vardır" ifade edildi.

“Müracaat etmeyenler ücretlerini geri alamayacaktır”

Başkan Kaplan; “Yaptığımız araştırmalarda birçok belediye tarafından, yapılan bu kamu hizmeti nedeniyle vatandaşlarını mağdur etmemek ve ağır ekonomik koşullar nedeniyle bu şekilde bir yol katkı payı almadığı, alan Belediyelerin ise çok düşük miktarda ve vatandaşı mağdur etmeyecek derecede olduğu görülmektedir. Nitekim şartlar doğru uygulanıp hesaplamalar kanuna uygun olarak yapılması durumunda Çaycuma Belediyesince hesaplanan bedellerin çok daha düşük olacağı açıktır. Belediyecilik aynı zamanda bir kamu hizmetidir ve vatandaşlarına kaliteli ve ekonomik hizmetler sunmak için kurulmuştur. Bir takım kamu hizmetlerinin sunulup bu hizmetlerin yapımının bedelinin vatandaştan talep edilmesi ve bu hizmetlerden yararlanma bedellerinin çok yüksek olması kamu hizmetine dayalı belediyecilik hizmeti anlayışına da uygun değildir.

Çaycuma Belediyesi'ni vatandaşı mağdur edecek bu uygulamalardan uzak durmaya ve adil bir şekilde yönetime davet ediyoruz" dedi.