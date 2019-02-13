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Çaycuma'da yoldan çıkan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Zonguldak Bartın Karayolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Serkan A. yönetimindeki 67 DS 581 plakalı kamyonet Çaycuma ilçesinden Bartın istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu sürücü ile birlikte bulunan Yağmur E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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