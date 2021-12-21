Çaycuma'da yüz yüze eğitime kar tatili

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimle beraber köy okullarının tamamında yüz yüze eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizde taşımalı eğitimle beraber köy okullarımızın tamamında eğitim öğretime bir gün ara verilmiş olup uzaktan eğitime ise devam edilecek" dedi.