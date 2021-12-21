İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çaycuma'da yüz yüze eğitime kar tatili

Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimle beraber köy okullarının tamamında yüz yüze eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimle beraber köy okullarının tamamında yüz yüze eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.


Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizde taşımalı eğitimle beraber köy okullarımızın tamamında eğitim öğretime bir gün ara verilmiş olup uzaktan eğitime ise devam edilecek" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.