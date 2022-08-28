Çaycuma'da ‘Zafer Yürüyüşü'

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan Zafer Yürüyüşü, Cumhuriyet marşları eşliğinde ‘Bayrak Tepesi'ne kadar devam etti. Katılımcılar burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Öğrenci Lara Kamitoğlu eşliğinde Gençliğe Hitabe okunarak, Atabarı oynandı. Ardından yürüyüşe katılan vatandaşlara buğday çorbası ikram edildi.

Programa çok sayıda davetli katıldı.