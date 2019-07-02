Çaycuma'dan "Cumhuriyet Tır'ı" geçti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Milli Mücadelenin 100. Yılı ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 30. Kuruluş yıldönümü dolayısı ile Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tır'ı Çaycumalılar ile buluştu.

Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi müzesi olan Cumhuriyet Tır'ı 30 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Çaycuma'da yerini aldı. Müze Tır'a yoğun bir ilgi ve katılım gerçekleşti. ADD Çaycuma Şubesinden yapılan açıklamaya göre iki günde Müze Tır'ı yaklaşık 2.000 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Pazar akşamı Yaşam Park'ta yerel sanatçılardan oluşan “Türkü Konseri” de yoğun ilgi gördü. Konsere katılanlar arasında Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Çaycumalıların yoğun ilgisi vardı.

Konserin açılışında konuşan ADD Çaycuma Şube Başkanı Zeki Saim Oral yaptığı konuşmada, “ Milli Mücadelemizin 100. Atatürkçü Düşünce Derneğinin 30. Yılı kutlu olsun. Bu önemli günde ve gecede bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ederim. 18 Haziran'da Kastamonu Taşköprü Şubemizden başlayan etkinlik, bizim de uygun görmemizle 30 Haziran-01 Temmuz tarihleri arasında ilçemizde olması planlandı. Bu amaçla Yönetim Kurulumuzla “biz ne yapabiliriz?” dedik, Acaba bir Türkü Konseri yapabilir miyiz fikrinden başlayarak bugüne geldik. Tabi ufak tefek sorunlar yaşadık ancak üstesinden geldik. Bizim için en önemli sorun ses düzeniydi. Özellikle Sinan Yıldız arkadaşıma bu güzel ışık ve ses düzenini sağladığı çok teşekkür ediyorum. Yine bu projenin mimarı olan ADD GYK üyemiz İstanbul Bölge Sorumlusu Tarih öğretmeni Ali İlhan Gülek ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Dursun Ali Toraman'a en teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Değinmeden geçemeyeceğim gençlerimize çok teşekkür ediyorum. ADD Gençlik Kolları Başkanımız Yasin Çakar'a , bu gece sunuculuğumuzu yapacak olan Pınar Yağcı'ya teşekkür ediyorum. Ayrıca hediye standımızdan gecenin ve günün anısına Atatürkçü dostlarımız alabilirler. Hepinize iyi eğlenceler dilerim” dedi.

Konserde ilk olarak emekli eğitimci şair Mehmet Paşakahyaoğlu Atatürk için bestelediği türkülerini çalarken, arada şiirlerini ADD Yönetim Kurulu üyesi Nurgün Pekmezci, ADD Gençlik kollarından Eren Şahin, Emre Yılgın okudu. Sonrasında asıl mesleği terzi olan yakın zamanda TRT'de belgeseli yapılan, Atatürk ve Yöremizle ilgili beste ve türküleri olan Mevlüt Toplu ile mahalli sanatçımız Baki Kalaycıoğlu ile beraber türkülerini söyledi. Son olarak yörenin saz sanatçısı Hayrettin Bilir, solist Sibel Erdem Dilsiz en güzel türküleri ile halka seslendi.

İkinci gün Katlı Otopark önünde stant açan Cumhuriyet Müze Tır'ı, burada da yoğun ilgi gördü.