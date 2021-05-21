Çaycuma'dan iki öğrenci Türkiye finallerine katılacak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden 2 öğrenci Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında, Türkiye Finaline kaldılar.

Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen "Oyuncu Beyinler" adlı Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında, turnuvanın ikinci eleme turunda İsmail Hakkı Tonguç İlkokul 4. Sınıf öğrencisi Nehir Asya Güney İlkokul kategorisinde ve Barbaros Kutlutaş Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Gülce Nisa Arslan turnuvanın ikinci eleme turunda Ortaokul kategorisinde Zonguldak 1'ncisi olarak Türkiye Finaline kaldılar. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, " Türkiye finalinde de kendilerine başarılar diliyorum. Onları yetiştiren, okullarımızın idareci ve öğretmenlerine çalışmalarından ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederim" dedi.