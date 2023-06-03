Çaycuma'dan Sosyal Güvenlik söyleşisi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu tarafından ‘İşletmelerde Sosyal Güvenlik Uygulamaları: Anlaşmazlıklar ve Hukuki Çözüm Yolları' başlıklı söyleşi düzenlendi.

Moderatörlüğünü Çaycuma Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Öğr. Gör. Pınar Üzmez'in üstlendiği söyleşinin konuğu Zonguldak Barosu'na kayıtlı Avukat Seden Saka Çınar oldu.

Sosyal güvenlik uygulamaları konusunda işletmelerin farkındalığını arttırmayı amaçlayan söyleşide konuşmacı Avukat Saka, taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklarda hukuksal çözüm yollarına nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilendirmede bulundu.

İşverenin sosyal güvenlik açısından ön plana çıkan yükümlülüklerinin de konuşulduğu söyleşide, asıl işveren-alt işveren ilişkisinde sorumluluk ve işveren/işçi taraflarının iş sözleşmesini haklı ve haksız fesih hallerinin hukuksal boyutu da derinlemesine masaya yatırıldı. Yaklaşık 1 saat süren söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.