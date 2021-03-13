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Çaycumalı madenciler Köseoğlu'nu seçti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde TTK Üzülmez bölgesinde çalışan Çaycumalı maden işçileri Amele Birliği yönetimi ve Amele Birliği Üzülmez şube başkanlarını seçmek üzere ön seçim yaptı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde TTK Üzülmez bölgesinde çalışan Çaycumalı maden işçileri Amele Birliği yönetimi ve Amele Birliği Üzülmez şube başkanlarını seçmek üzere ön seçim yaptı.



Seçim Seka Sosyal Tesislerinde sabah saatlerinde başlayıp akşam 17.00' da sona erdi.


Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı ve Şube Organları seçimine adaylar İsmail Köseoğlu, Behçet Baysal ve Serkan Demir yarıştı.



Seçimde en fazla 221 oyu İsmail Köseoğlu alırken 91 oyla Behçet Baysal, 71 oyla Serkan Demir oldu.

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