Çaycumalı üreticiler iftarda bir araya geldi

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tarım sektörünün bölgede faaliyet gösteren isimleri düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.

Her yıl iftar yemeği organizasyonları düzenleyen DenizBank, Çaycuma'daki etkinliğinde bölgede faaliyet gösteren üreticilerle bir araya geldi. Düzenlenen iftar yemeğine üreticilerle beraber Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Devrek Ziraat Odası Başkanı Satılmış Ayvacı, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mehmet Gedikli, Köy Kooperatifi Başkanı Bayram Cura, Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen ve çok sayıda çiftçi katıldı.

İftar yemeği organizasyonunda tarım sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan DenizBank Çaycuma Şubesi Müdürü Sercan Erbinel, tarımı milli mesele olarak gören, çiftçiye en yakın, ihtiyaçlarını en iyi anlayan banka olma vizyonuyla çalışmalarına devam ettiklerine dikkat çekti. Her zaman üreticilerin yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirten Erbinel, "Artık geleneksel hale gelen iftar yemeklerimizde bölgemizin tarıma yön veren isimleriyle bir araya gelmekten, Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz nüfusunun büyük bir kısmının geçimini sağladığı tarımın bereketini paylaşmak, üreticimizin geleceğe umutla bakmasına destek olmak her zaman en öncelikli hedefimiz. Çiftçilerimize en iyi hizmeti verebilmek için tüm gücümüzle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından yemek sona erdi.