"Çaycumalılar Buluşuyor" etkinliği sona erdi

Çaycuma ilçesinde iki gün süren "Çaycumalılar Buluşuyor" etkinliğinin ikinci gününde Seka Sosyal Tesislerinde sabah kahvaltısı ile bir araya gelindi. Türkiye'nin her bölgesinde yaşayan Çaycumalıların yanı sıra Almanya'daki gurbetçilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin gezi programı ile son buldu.

'Herhangi bir nedenle ilçe dışında yaşamak zorunda kalan Çaycumalıların memleket hasretini gidermek, dostlukları tazeleyip kuşaklar arasında bağlantı kurmak, bilgi ve birikimlerini ilçeye aktarmak, hemşeri dayanışmasını güçlendirmek ve ilçenin sorularıyla çözüm yollarını hep birlikte tartışmak, Çaycuma için akılları, gönülleri birleştirmek amacıyla düzenlediği “Çaycumalılar Buluşuyor” etkinliğinde yoğun katılımın olduğu gezi programında kahvaltı sonrası Zonguldak'a geçilerek Maden Müzesi ve Gökgöl Mağarası gezildi. Etkinlik, Zonguldak'tan Çaycuma'ya Sapça, Güdüllü üzerinden geçen eski Zonguldak-Çaycuma karayolundan döndü. Yolda çay, ayran ve gözleme molası verildi. Katılımcılar gezi sonunda topluca hatıra fotoğrafı çektirerek, son derece mutlu şekilde evinlerine döndü.