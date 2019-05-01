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"Çaycumalılar Buluşuyor" etkinliğine günler kaldı

Çaycuma Belediyesi ve Çaycuma Kaymakamlığının katkıları ile 4-5 Mayıs’ta yapılacak olan “Çaycumalılar Buluşuyor” etkinliğinin dördüncüsü gerçekleşecek.

Çaycuma Belediyesi ve Çaycuma Kaymakamlığının katkıları ile 4-5 Mayıs'ta yapılacak olan “Çaycumalılar Buluşuyor” etkinliğinin dördüncüsü gerçekleşecek.


Çaycuma Belediyesi, Çaycuma Kaymakamlığının da katkılarını alarak herhangi bir nedenle ilçe dışında yaşamak zorunda kalan Çaycumalıların memleket hasretini gidermek, dostlukları tazeleyip kuşaklar arasında bağlantı kurmak, bilgi ve birikimlerini ilçeye aktarmak, hemşehri dayanışmasını güçlendirmek ve ilçenin sorularıyla çözüm yollarını hep birlikte tartışmak, Çaycuma için akılları, gönülleri birleştirmek amacıyla düzenlediği “Çaycumalılar Buluşuyor” gelenek haline gelen etkinlik yapılacak.

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