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Çaycumalılar Derneği Kaymakam Coşgun'la bir araya geldi

Zonguldak’ın Çaycuma İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun’a; Çaycuma ve Köyleri Kalkındırma, Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği ziyarette bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun'a; Çaycuma ve Köyleri Kalkındırma, Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği ziyarette bulundu.


Çaycuma ve Köyleri Kalkındırma, Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu ve yönetim kurulu, Kaymakam Coşgun 'u makamında ziyaret ederek Çaycuma'da ve çevresinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Derneğin kurulduğu günden bugüne kadar gelinen noktayı aktardılar. Karşılıklı fikir alışverişinin ardından Kaymakam Muharrem Coşgun dernek yönetimine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek Kaymakamlık olarak elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

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