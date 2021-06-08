Çaycumalılar sokaklarını temizledi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Dünya Çevre günü kapsamında Öğretmenler Evi önünde program düzenlendi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli ile yönetim kurulu üyeleri, Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Ayla Kalaycı ve yönetimi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Pandemi sebebiyle sosyal mesafeye göz önünde bulundurulan etkinlikte pankartlarla doğanın korunmasına dikkat çekildi.

Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Kentimizin işlek meydanı ve caddesine atılan sigara izmaritlerini ve çöpleri toplamak ve çevre kirliliği konusunda farkındalık için bir araya geldik. Tabii ki çevreyi kirleten, çevre felaketlerine yol açan sadece sigara izmaritleri ve çöpler değil. Endüstriyel atıklarla, evsel atıkları ambalaj atıklarından ayırmadan atarak sebep olduğumuz çöp yığınlarıyla, evlerimizde ve işyerlerimizde lavaboya döktüğümüz bitkisel atık yağlarlarla, çöpe attığımız atık pillerle doğayı, toprağı ve su kaynaklarını kirletiyoruz. Sonuçta çevre kirliliğinin de etki ettiği küresel Isınma sonucu oluşan iklim kriziyle birlikte susuz, havasız ve gıdasız kalacağımız günlere doğru ilerliyoruz. Çevre kirliliği ile mücadelede yönetimler kadar, yeryüzünde yaşayan her bireyin yapması gereken şeyler var. Sigara izmaritleri ve çöpleri sokaklara, caddelere, mazgallara ve çiçekliklere atmayalım, bitkisel atık yağları lavabolarımıza dökmeyelim, evsel atıklarla ambalaj atıklarını ayırarak çöp konteynırlarına ve ambalaj atık kafeslerine ayrı ayrı bırakalım, atık pilleri çöp kutularına değil atık pil toplayan merkezlerimize bırakalım. Doğanın bize borcu yok. Onu rahat bırakalım. Değişen, büyüyen, modern bir kent haline gelen Çaycuma'mıza yakışan bir vatandaş olalım" dedi.

Toplanan büyüklü küçüklü grup harmandalı gösterisinin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndan Seka Sosyal Tesislere kadar yoldaki çöpleri topladı.