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Çaycumalılar türkülerle mest oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gerçekleşen "Anadolu’dan ve yöremizden türküler" konseri dinleyicisine güzel anlar yaşattı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerçekleşen "Anadolu'dan ve yöremizden türküler" konseri dinleyicisine güzel anlar yaşattı.


Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde yerel ve mahalli sanatçılardan emekli öğretmen Hayati Yüzlü, Baki Kalaycıoğlu, Ramazan Karaduman ve Ayşe Kılıç sahne aldı. "Anadolu'dan ve yöremizden türküler" konserine; ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Akçay ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Sunuculuğunu Gülhan Yıldız'ın yaptığı konserde birbirinden güzel türküler söyleyen yerel sanatçılar dinleyicisini mest etti. Konser sonrası mahalli sanatçı Hayati Yüzlü, dinleyicilerine teşekkür ederek mutlu olduğunu belirtti.

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