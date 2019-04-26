Çaycumalılar türküye doydu

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Türk Halk Müziği (THM) Topluluğu tarafından düzenlenen “Sazımızla Sözümüzle Bahara Merhaba” adlı konser büyük ilgi gördü.

Türk Halk Müziği Topluğu, Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde “Sazımızla Sözümüzle Bahara Merhaba” adlı konser verdi. Konseri, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Zonguldak eski Milletvekili Ali İhsan Köktürk, ADD Çaycuma Şube Başkanı Zeki Saim Oral, Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şube Başkanı Nizamettin Eyidoğan, belediye meclis üyeleri, bazı mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kalabalık vatandaş topluluğu izledi. Sunucu Birhan Keser, konsere katılan herkese teşekkür ederek, topluluğu ve orkestra üyelerini sahneye davet etti.

Topluluk Başkanı Ayşen Köktürk, konser öncesi yaptığı konuşmasında, Ata yadigarı türkülere Çaycuma Türk Halk Müziği Topluluğu olarak 18 yıldır hizmet ettiklerini belirterek, “Mutluyuz, gururluyuz. Türküler yardır, yarendir. Candır, canandır. Türküleri ezelden edebe yaşatmakla gelecek nesillere aktarmakla hükümlü olduğumuz en değerli kültür hazinelerimizdir. Halkın öz müziği türküler adeta etle tırnak gibidir. Dilimizin döndüğünce kalemimizin yazdığınca memleket dedik, Çaycuma dedik. Çünkü memleketimize sevdalıyız biz. Çaycuma'mıza, türkülerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çaycuma Kaymakamlığımıza ve belediye başkanımıza, Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi Müdürlüğüne, koro arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Topluluğu yönetmek için sahneye çıkan Şef Ertuğrul Karabulut ise yaptığı konuşmasında, “Çok yakın bir zamanda demokrasi şöleni yaşadık. Asla ayrılmamamız gereken demokrasi şöleninin sonunda benim dışarıdan gelen ve değişiklikleri çok net olarak gördüğümü söyleyerek öncelikle ağabeyim, sevgili başkanımız Bülent Kantarcı'yı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Çaycuma gibi sanata düşkün bir yere bir belediye konservatuarı yakışır değil mi? Dünyada tek lider çocuklarına bayram armağan eden Başkomutanımız, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına yad ediyoruz ve saygıyla anıyoruz. Ve her zaman şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Daha sonra konser Ertuğrul Karabulut yönetiminde Atatürk'e ithafen “Türklere Atadır Kemal Atatürk” adlı türküyle başladı. Yaklaşık 2 saat süren konser de izleyiciler adeta türküye doydu. Davetliler zaman zaman koro ve solistlerin seslendirdiği türkülere eşlik etti. Konserin sonunda Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, şef Ertuğrul Karabulut'a çiçek verdi. Konser, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.