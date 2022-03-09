Çaycuma'nın emekçi kadınlarının ürünleri sergilenecek

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren Sanat Evi ilk sergisinde kağıt rölyef ve doğal keçe yününden yapılmış tamamı el işçiliği eserlerden oluşan karma sergiyle, sanat severlerle buluşacak.

Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Galeri Sergi Salonu'nda kağıt rölyef ve keçeden yapılmış karma sergiyle Sanat Evi, sanat severlerle Cuma günü buluşuyor. Çaycuma'nın emekçi kadınlarının ürünlerinin sergileneceği serginin önderliğini üstlenen Nurdan Candan; “Dünya Emekçi Kadınlar günü kapsamında Sanat Atölyesi olarak hazırladığımız ‘Kağıt Rölyef ve Doğal Keçe' sergimize tüm sanatseverleri, Zonguldak bölge halkımızı davet ediyoruz. 11 Mart Cuma günü saat 14:00' da başlayacak sergimiz 19 Mart'a kadar vatandaşlarımızın beğenisine sunulacak” dedi.