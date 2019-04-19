Çaycuma'nın İlk çocuk belediye başkanı seçildi

6 adayın yarıştığı seçimde 107 oyun 27'sini alan Nisanur Dinçer Çaycuma'nın ilk çocuk belediye başkanı oldu.

Çaycuma Belediye Başkan Bülent Kantarcı'nın 41 vaadinden biri olan Çaycuma Çocuk Belediyesi hayata geçti. Çaycuma Çocuk Belediyesi ilk seçim yapıldı. Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesinde yapılan seçimlerde, çocuk belediye başkanı ve 12 kişiden oluşan çocuk belediye meclisi seçildi. Barbaros Kutlutaş Ortaokulu öğrencisi Nisanur Dinçer'in ilk başkan olarak seçildiği Çocuk Belediyesi Genel Kurulu'na Çaycuma Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Pak, belediyenin müdürleri, belediye meclis üyeleri, Çaycuma Belediyesi mücavir alanı içinde yer alan ilk ve ortaokulların okul meclisine seçilen öğrenciler katıldı. Genel Kurulda önce Divan Heyeti belirlendi. Divan Başkanlığı'na Nisanur Dinçer, üyeliklerine ise Ceren Ela Kınıcı ve Elifnur Çakıroğlu'nun seçildiği genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın ilçe dışında olması nedeniyle onun mesajını okuyan Ahmet Öztürk, Çocuk Meclisinin Başkan Kantarcı'nın en önem verdiği projelerden biri olduğunu söyleyerek Belediye Meclisi'nin yeni dönemdeki ilk işinin Çocuk Meclisi Yönetmeliğinin kabul etmek olduğunu söyledi. Öztürk, “ Başkanımız sizleri geleceğimizin teminatı olduğunuz kadar, bugün kentte birlikte yaşadığımız bireyler olarak görüyor ve kent yönetiminde söz ve karar sahibi olmanızı istiyor. Çocuk Belediyesi işlevi olan, çalışan, kent yönetiminde çocukların sözünün hayata geçmesini sağlayan bir yapıda olacak. Kısa sürede bizimle uyum içinde bir protokol hazırlayarak bugünkü genel kurulun toplanmasını sağlayan Sayın Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve ilgili şube müdürlerine Belediye Başkanımız Sayın Bülent Kantarcı adına teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Çaycuma tarihinde belki de ilk defa tarihi bir gün yaşanıyor. Neden derseniz? Çaycuma Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği bundan sonra öğrencilerimiz, sizler, belediyenin çalışmalarında etkili bir rol oynayacaksınız. Çaycuma'nın güzelleşmesinde, gelişmesinde sizlerin de çocuklarımızın da büyük payı olacak. Belediye başkanımız burada yok ama biz onun ne düşündüğünü, çocuklarla ilgili ne düşündüğünü biliyoruz. Milli eğitim müdürlüğü olarak sizden Çaycuma ilçesine iyi hizmetler vereceğinizi cani gönülden istiyoruz. Buradaki amaç sizler demokrasi eğitim okul meclisine seçildiniz. Burada seçilecek başkan dahil 12 üye seçilecek. Seçilecek bu 12 üye belediyemizin çeşitli organlarını temsilen görev yapacaklar. Buradaki amaç çocuk belediye başkanımız Çaycuma'nın gelişmesinde, kentleşmesinde her türlü aktif rolü oynayacak. Çaycuma Belediyesinde çalışan bir birime emir verebilecek. Meclis toplantılarına katılacak. Aday olacak ve seçilecek öğrencilerimize ilk olması hasebi nedeniyle çok büyük önem ve görev düşüyor. Okullarımızı, Milli Eğitimi, Çaycuma Belediyesinde iyi temsil edeceklerine inanıyor başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından başkan adayları ve listeleri belirlendi. Buna göre; Barbaros Ortaokulundan Akad Karaahmetgil, Çaycuma Koleji'nden Ömer Faruk Sarı, Barbaros Ortaokulu'ndan Nisanur Dinçer, Barbaros Kutlutaş Ortaokulu'ndan Kübra Pora, Berkay Akay ve Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu'ndan Talha Batın Beşli Çocuk Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Oy pusulaları hazırlanırken, başkana adayları kendini tanıtarak başkan oldukları takdirde yapacakları işleri anlattı. Son derece çekişmeli geçen seçimde kullanılan 107 oyun 27'sini alan Nisanur Dinçer Çaycuma Çocuk Belediye Başkanı oldu. Berkay Akay 22, Akad Karaahmetgil 18, Ömer Faruk Sarı 17, Kübra Port 6 ve Talha Batın Beşli 4 oy aldı. 12 oy boş çıkarken, 1 oy geçersiz sayıldı.