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Çaycumaspor Futbol Akademisi büyümeye devam ediyor

Çaycumaspor Futbol Akademisi 3 ay gibi kısa bir sürede büyük bir camia oldu.


4-15 yaş arası çocuklar grubundan oluşan akademi şuan 50 öğrenciye ulaştı.


Çaycumaspor Futbol Akademisi oyuncularından 2003 doğumlu Utku Yılmaz ve 2005 doğumlu Necmi Taha Çakar dün yapılan A takım antrenmanına, A takım kalecilerinden Bünyamin Saraç' la birlikte kaleci antrenör Caner Kırla birlikte çalıştı. Çaycumaspor Futbol Akademisi Çaycuma'nın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Alt yapı hocaları Suat Kerçin, Yücel Korkmaz, Doğukan Kasapoğlu, Caner Kır'dan oluşan akademi belediye başkanına teşekkür ederek alt yapıdan yetişen sporcuları A takıma kazandırılmaya devam edeceklerini belirtti.

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