Çaycumaspor, İstasyon Gemicilerspor'u 2-0 yendi

2021-2022 sezonu Süper Amatör B grubunda Çaycuma'nın iki takımının karşılaştığı müsabakada maçın seremonisine takımlar hep birlikte çıkarak kardeşlik mesajları verdiler. Çaycuma Şehir Stadyumu'nda oynanan Çaycumaspor ile İstasyon Gemicilerspor maçı 2-0 sonuçla sona erdi.

Maçın başlama düdüğüyle Çaycumaspor baskısı henüz 2. dakika oynanırken sağ kanattan Yunus'un ortası ve Suat Kerçin' in kafa vuruşu sonrası Çaycumaspor 1-0' lık üstünlük sağladı. İstasyon Gemicilerspor takımının teknik direktör Cengiz Özalp, karşılaşmanın 26 dakikasında dışarıdan müdahalesi yüzünden hakem tarafından sarı kartı gördü. İlk yarı Çaycumaspor 1-0 lık galibiyetle sona erdi. Maçın ikinci yarısında Çaycumaspor ceza alanında yere düşen Gemicilerspor oyuncusu Berat Oruç ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

Çaycumalı futbol severler maça yoğun ilgi gösterdi. Çaycuma Sporun kontratakları olmasına rağmen 88. dakikada Caner Kara'nın akıl dolu golü sonrası Çaycumaspor 2-0 galip gelmeyi bildi. Maçın bitiş düdüğü sonrası Gemiciler Spor teknik heyeti hakeme tepki gösterirken maçtan galip ayrılan Çaycumaspor soyunma odası sevinç gösterileriyle inledi.

Bu galibiyetten sonra Çaycumaspor 10 puanla ikinci sıradaki yerini korurken Gemicilerspor ise 5 puanla 5. sırada yer aldı.